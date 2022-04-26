Владимир Путин вручил государственные награды олимпийским чемпионам Игр-2022 в Пекине

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским победителям Олимпиады 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС.
Ордена Дружбы удостоена фигуристка Камила Валиева, ставшая олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Спортсменка, отмечающая сегодня, 26 апреля, 16-летие, пришла на церемонию награждения вместе со своей мамой Алсу Анваровной. Ордена Почёта получили фигурист Никита Кацалапов (золото в командных соревнованиях и серебро в танцах на льду) и лыжник Денис Спицов (золото в эстафете и серебро в скиатлоне). Ордена Дружбы удостоены также фигурист Александр Галлямов (первое место в командных соревнованиях и бронза в спортивных парах), фигурист Марк Кондратюк (первое место в командных соревнованиях), фигуристки Анастасия Мишина (первое место в командных соревнованиях и бронза в спортивных парах) и Виктория Синицина (золото в командных соревнованиях и серебро в танцах на льду), лыжники Вероника Степанова и Алексей Червоткин.
Не у всех золотых медалистов получилось присутствовать на церемонии. В частности, из-за медицинской операции в Кремле не смог побывать лыжник Александр Большунов, вернувшийся из Китая с тремя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалью. Он удостоен ордена Александра Невского. Также на церемонию не попала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в индивидуальных соревнованиях Анна Щербакова, которая выступает в шоу своего тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка выступает сегодня в Нижнем Новгороде.
Александр Большунов: не люблю, когда меня называют королём лыж:
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