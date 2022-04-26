Тутберидзе не пришла на встречу олимпийцев с Путиным в Кремле, Глейхенгауз и Дудаков были

В Кремле прошла церемония вручения государственных наград российским олимпийцам. Среди награждённых были воспитанники группы Этери Тутберидзе: олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева, серебряные призёры личного турнира Александра Трусова, Евгения Тарасва и Владимир Морозов. Их сопровождали Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не пришла.

Как и олимпийская чемпионка Анна Щербакова, Тутберидзе находится в Нижнем Новгороде, где сегодня пройдёт очередное шоу тура «Чемпионы на льду».

Напомним, олимпийских чемпионов Пекина-2022 награждал президент России Владимир Путин, серебряных и бронзовых призеров – вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин.