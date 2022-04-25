«Чуть ли не плакала, когда Валиеву убрали». Как прошло шоу Тутберидзе в Самаре

Шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» продолжает уверенно покорять российские города. После Минска, Москвы и Красноярска очередь принимать долгожданных гостей наступила для Самары. Приволжский город с поистине чудесной береговой линией встретил фигуристов очень тепло. Причём в буквальном смысле: погода в день их выступления 24 апреля вовсю намекала, что лето не за горами. Да и новый современный ледовый дворец не подкачал: качество льда было очень достойным. Некоторое беспокойство из-за наметившихся до старта шоу луж оказалось ложным: к прокатам фигуристов они благополучно подсохли.

А уж как громко и радостно приветствовали зрители каждого участника! Ледовую магию здесь так ждали, что свободных мест на трибунах практически не осталось. И фигуристы ответили на эту любовь взаимностью: вдохновенно катались и даже общались с публикой!

Мишки для Трусовой и дерзкая Туктамышева

К шоу Тутберидзе в Самаре болельщики подготовились основательно. Кто-то принёс своим кумирам цветы, кто-то — игрушки, а кто-то явно заранее потренировал свои голосовые связки, чтобы максимально эффективно выкрикивать комплименты и признания в любви с дальних рядов.

Для Александры Трусовой поклонницы приготовили очень милый сюрприз: двух больших очаровательных плюшевых медвежат.

Болельщицы Александры Трусовой

Уже на самой арене зрители ещё до начала действа зажгли фонарики на своих телефонах: тонко намекали, что пора вызывать спортсменов на лёд. Вскоре так и произошло. Зал погрузился в темноту, и Даниил Глейхенгауз отработанным до безупречности методом пролил свет на главных героев вечера.



Первыми своими прокатами порадовали юниорка Аделия Петросян и младший коллега Мориса Квителашвили по сборной Грузии — Ника Эгадзе. Аделия выступала с сокращённой версией своей произвольной, в которой пошла на четверной тулуп. На приземлении она коснулась льда рукой, но в остальном была великолепна.

Елизавета Туктамышева катала в Самаре два номера: свою новую, но уже полюбившуюся многим короткую программу Freedom и дерзкий огненный номер «Мулен Руж». С обеими программами Лиза отлично справилась, в очередной раз продемонстрировав высочайший уровень мастерства и наглядно показав, почему именно ей досталось звание императрицы фигурного катания.

Бойкова с Козловским благодарили Тутберидзе, Коляда — зрителей

Морис Квителашвили, как всегда, стал главным юмористом среди всех участников шоу. Однако прежде чем блеснуть в образе безумного супергероя из фильма «Маска», он выступил со своей пронзительной короткой программой под хит прошлогоднего Евровидения Tout L'universe от Gjon’s Tears. Два кардинально разных образа удивительно естественно легли на фигуриста: очень сложно выбрать, какой номер у него лучше.



Наши прекрасные спортивные пары Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским показали высший пилотаж не только в высоких поддержках, но и в головокружительных подкрутках и захватывающих выбросах. Женя и Вова очень нежно и трогательно взаимодействовали друг с другом, а Саша с Димой после проката под песню «Холодно не будет» Mary Gu и MOT воспользовались своими ораторскими навыками.



«Нам всегда очень приятно выступать, когда нас приветствуют полные трибуны», — сказала Бойкова. А Дима отметил, что они очень благодарны Этери Тутберидзе за приглашение их пары в это шоу.



Высказаться в этот раз захотел и Михаил Коляда. Блестяще откатав свою балетную короткую программу под «Щелкунчика» и невероятно стильный показательный номер Dance with me, фигурист громко обратился к залу.



«Спасибо большое за такой тёплый приём! Вы — лучшие!» — воскликнул Коляда.

Болельщики Трусовой дали шума, а у Щербаковой не задался прокат

Восхитительно откатали свои короткие программы Софья Акатьева и Майя Хромых. Но Софья пошла на риск, прыгнув первым прыжком четверной тулуп: он получился отличным и сорвал щедрые овации зрителей. А вот Майе немного не повезло. Купаясь в лучах прожекторов, она допустила помарку на тройном лутце, но эта мелкая оплошность ничуть не испортила впечатления от её проката.



На обоих выходах Александры Трусовой болельщики старательно били рекорды по громкости и во всеуслышание признавались Русской ракете в любви. Их душевные порывы можно понять: в «Круэлле» Саша играючи сделала четверной лутц и как на одном дыхании откатала дорожку шагов. А её говорящая показательная программа «Я не брошу на полпути» пробирала до мурашек. Те, кто считает Сашу «некомпонентной», срочно должны увидеть её в новом амплуа. А потом ещё раз. И ещё. Чтобы навсегда вычеркнуть эту нелепую присказку об отсутствии компонентов у космической спортсменки. Саша идёт своим путём и пройдёт его до конца.

Александра Трусова, номер «Я не брошу на полпути» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Анна Щербакова поражать квадами в Самаре не стала, но катала вновь два номера (в Красноярске — только один). Облегчённая «Мастер и Маргарита» у неё, к сожалению, не задалась: Аня тончайшим образом передавала свои чувства и эмоции, но упала с последнего прыжка — тройного лутца. А до него сделала «бабочку» — для неё это редкое явление. Зато в своём ангельском образе под Ave Maria она снова зажгла свои крылья и заставила зрителей затаить дыхание от сказочной красоты.

Кокетка Медведева и кошачья натура Загитовой

Всеобщие любимицы Евгения Медведева и Алина Загитова идеально исполнили свои программы. Роль Кармен, о которой Женя мечтала долгие семь лет, села на неё как родная, а её работа с веером — однозначно главная изюминка этого номера. С этим аксессуаром она и прыгает, и вращается, и просто кокетничает с публикой — настоящее искусство владения предметом! Каждый жест спортсменки в страстном цыганском танце несёт смысл. Пустых мест в мини-спектакле Жени нет.

Евгения Медведева в образе Кармен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алина тоже весь свой номер под песню Манижи «Я» ловила восхищённые взгляды болельщиков. Её знаменитое чувство позы, сдобренное кошачьей грацией, невозможно оставить без внимания. А шикарные вращения и мощный эмоциональный посыл — то, без чего не обходится ни одно выступление Алины. Добавьте сюда чистый прыжок (а в Самаре Алина прыгнула без проблем) и получите выверенный рецепт счастья болельщика.

«Для меня Камила из всех, кто участвует в шоу — самая лучшая»

Однако на показательных выступлениях шоу Тутберидзе в Самаре, конечно, не закончилось. Фигуристы с удовольствием остались на традиционный прыжковый баттл, в котором тон задавали Александра Трусова, Софья Акатьева и Аделия Петросян. Саша покорила квад-тулуп и чуть смазала касанием рукой квад-лутц. Петросян зажигала с четверными тулупами и добилась чистого четверного риттбергера. Акатьева пушинкой прыгнула четверные тулуп и сальхов, а также составила Саше компанию на параллельном кантилевере. Майя Хромых также порадовала зрителей четверным тулупом.



И всё-таки, несмотря на всю парадность происходящего на льду, чувствовалось, что на этом шоу кого-то не хватает. Некоторые зрители потом признавались, что расстроились, когда узнали, что Камила Валиева не сможет приехать из-за карантина перед встречей с президентом. Многие мечтали увидеть уникальную фигуристку вживую. Но мыслей о сдаче билетов у них не возникало. Все наши девочки крайне хороши и бесконечно любимы болельщиками.



«Нам очень понравилось, невероятная атмосфера! Фигуристы очень красивые, всё в музыку. Всё очень понравилось. Медведева больше всех понравилась (смеются). И Загитова Алина. И песня «Сансара» — очень красиво. Все фигуристы отлично откатали, атмосфера незабываемая!



Мы не пожалели, что пришли на это шоу. Честно сказать, для меня Камила из всех, кто участвует в шоу — самая лучшая. И я очень сильно расстроилась, чуть ли не плакала, когда её убрали из шоу по каким-то причинам», — призналась болельщица Вера.