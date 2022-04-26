Российская фигуристка Камила Валиева показала фотографии из Кремля, где сегодня, 26 апреля, победители и призёры Олимпиады-2022 встретились с президентом Владимиром Путиным.
Камиле, как победительнице командного турнира в составе сборной России, был вручён Орден Дружбы. Отметим, что награждение совпало с днём рождения фигуристки, которой сегодня исполнилось 16 лет. На одном из снимков вместе с Камилой олимпийская чемпионка в команде и бронзовый призёр Игр в парном катании Анастасия Мишина.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
Напомним, что золотые медали российским фигуристам за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022 не были вручены. В день награждения стало известно по положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года. МОК отложил церемонию до окончания расследования.
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