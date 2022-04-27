Владимир Путин расписался на медалях победителей Олимпиады в Пекине

Президент Российской Федерации Владимир Путин не оставил без внимания просьбу победителей Олимпиады, фигуристов Никиты Кацалапова и Анастасии Мишиной, и расписался на их золотых медалях во время награждения государственными наградами.
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Камила Валиева попросила автограф в бумажном виде.
Фото: РИА Новости
Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Камила Валиева выиграли командные соревнования среди фигуристов на Играх в Пекине. Кацалапов и Мишина также стали призёрами в первенствах среди танцевальных и спортивных пар соответственно. Валиева же, выступавшая в женском одиночном катании, стала четвёртой, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, а также японке Каори Сакамото.
Ранее президент во время неофициальной части общения с олимпийцами дал совет Камиле Валиевой.
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