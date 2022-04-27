Непряева, Резцова и Кондратюк вошли в лонг-лист рейтинга «30 до 30» журнала Forbes

Журнал Forbes обнародовал лонг-лист номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30». На попадание в него попадают те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.

В номинации «спорт» в него вошли олимпийские чемпионы Наталья Непряева (лыжные гонки) и Марк Кондратюк (фигурное катание), двукратный призёр Игр-2022 Кристина Резцова, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, теннисист Аслан Карацев, вратарь сборной России по футболу и «Краснодара» Матвей Сафонов и боец смешанного стиля, чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков.

В дальнейшем из 100 номинантов экспертным советом с учётом голосования читателей сайта Forbes будут выбраны 30 самых перспективных россиян до 30 лет – по три лауреата в каждой из десяти категорий. Имена топ-30 опубликованы в июньском номере Forbes.