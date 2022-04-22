Параллельные четверные и бой со стереотипами. Зачем фигурному катанию нужно мужское парное

Статья №39 конституции ISU закрепляет участие в парных видах фигурного катания одной женщины и одного мужчины. Мы привыкли видеть на льду классические истории: «Ромео и Джульетта» и «Кармен» кочуют из сезона в сезон, а эксперименты с либретто, скорее, воспринимаются осторожно, чем с восторгом.

Само парное катание сейчас в тупике: из-за стоимости четверных элементов фигуристы перестали их исполнять, ведь делать это слишком опасно и невыгодно. На чемпионате мира в Монпелье без россиян уровень конкуренции упал до минимального, а качественных чистых прокатов практически не было.

При этом очевидно, что фигурному катанию нужны реформы, нужно что-то, что сделает вид спорта зрелищнее. В танцах на льду решили попробовать ввести прыжки, женское одиночное толкает вперёд Александра Трусова, а также те девушки, что идут вслед за ней.



Для парного катания интересным экспериментом может стать появление ответвлений: если в дуэт разрешат вставать фигуристам одного пола, мы сможем увидеть на льду что-то действительно зрелищное и новое. В первую очередь по спортивным причинам огромный потенциал имеет мужское парное катание: двое мужчин могут сделать на льду гораздо большее в техническом плане, чем мужчина и женщина.

Кто уже экспериментировал с мужским парным?

Далеко за примерами ходить не нужно – в шутку в пары вставали одиночники из сборной России.



«Загуглите мой рост и подумайте… Ну, какое парное?»,– говорил Марк Кондратюк в интервью Sport24 после победного чемпионата России. Действительно, с ростом в 169 см было бы сложновато в классическом парном катании. Но другое дело, если не ты поднимаешь кого-то вверх…



И Марк начал экспериментировать. Тут тебе и высокая поддержка с чемпионом мира в парах Александром Галлямовым, и низкая танцевальная – с одиночником Дмитрием Алиевым, и многочисленные параллельные квады на гала-шоу. Галлямов, кстати, раньше уже пробовал «поднимать мужское одиночное»: на командном ЧМ он отрабатывал поддержку с Михаилом Колядой.

Новость по теме Коляда и Галлямов выполнили элемент парного катания, исполнив поддержку. Видео

В марте на тренировке в группе Светланы Соколовской и вовсе состоялся бенефис мужского парного: в сети появились попытки исполнения поддержек, тодесов и даже выбросов, хоть и не особо успешных.

Марк Кондратюк все также пробовал скататься с Дмитрием Алиевым, а Александру Самарину определили в партнёры юного Николая Колесникова.



Зарубежные фигуристы тоже проводили подобные эксперименты, причём уже давно: к примеру, Стефан Ламбьель и Джонни Вейр приземляли выброс тройной сальхов.

Какие элементы прижились бы в мужском парном?

В соревновательных программах пары исполняют подкрутки, выбросы, тодесы и поддержки – аналогов в одиночном катании нет.



Тройные выбросы, как видно из попыток Ламбьеля и Вейра, для мужчин вполне реальны. Можно было бы задуматься и о четверных: интересно, как с такими будут справляться спортсмены, которые на регулярной основе скручивают прыжки в четыре оборота. Тодес, в теории, также может перекочевать из классического парного в мужское: Самарин и Колесников предпринимали попытки его исполнения.



Вряд ли в мужском парном приживётся подкрутка: даже тройную выполнить на высокий уровень сложности будет почти нереально. В парах, где партнёрши относительно высокие и габаритные, есть проблемы с выполнением этого элемента: Эшли Кейн-Гриббл (168 см) и Тимоти Ледюк часто теряют уровни именно на подкрутке, девушка может задевать плечо партнёра.

Главной фишкой мужского парного могут стать параллельные четверные прыжки. В парном катании сейчас с прыжками плохо: все обходятся тройными тулупами и сальховами, да и то не всегда успешно, очень редкие дуэты выполняют флип или лутц. Если бы в пару могли встать двое владеющих четверными прыжками парней, то это производило бы совершенно иные впечатления от программы.

Марк Кондратюк и Евгений Семененко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Параллельные четверные – это те элементы, к которым в мужском парном можно прийти легче всего. Евгений Семененко и Марк Кондратюк, особо не тренируясь совместно, за неделю синхронизировали четверной сальхов (показали на шоу в Петербурге) и четверной тулуп (на шоу в Туле). И это при том, что скорость крутки у парней разная. Дмитрий Алиев и Макар Игнатов на тренировках в Петербурге неоднократно показывали и тройной аксель, и четверной тулуп с идеальной параллельностью – таких примеров можно найти очень много.



Параллельные и совместные вращения, а также дорожки шагов – то, что доступно вне зависимости от пола. Здесь важны именно скатанность друг с другом, чувство партнёра, умение подстраиваться, прислушиваться к указаниям.

Плюсы и минусы мужского парного

Помимо возможного прорыва в техническом плане, мужское парное может подарить фигурному катанию новую динамику образов – и это несомненный плюс. Показать, что в парном может быть не только романтика и концентрация на образах мужчины и женщины, истории вокруг них.



Успешность пары опять же будет исходить из правильно подобранных габаритов и схожести техники. И в обычном парном катании дуэты часто расходятся из-за того, что один партнёр слишком маленький или большой для другого. Да, выполнять выброс с партнёршей легче, чем с партнёром, но можно подобрать подходящих друг другу по антропометрии фигуристов, которым удобно будет делать элементы.



Из минусов подобного вида можно отметить нагрузку на того партнёра, который должен будет и крутить четверные в одной программе, и выполнять высокие поддержки. Поскольку мужское парное – это пока лишь шутливые эксперименты, нельзя полноценно представить физические нагрузки, с которыми придётся столкнуться фигуристам.



«Ещё четыре года сольно, и дальше решаем — либо пары, либо танцы», – шутили Кондратюк с Алиевым после шоу «Ледниковый период»,



Вряд ли к таким реформам в ISU придут через четыре года, да даже через два олимпийских цикла, но хотя бы в каком-то экспериментальном формате на подобное катание в рамках программы хотелось бы взглянуть.