«Морское настроение». Дочь Тутберидзе показала фото с отдыха на берегу океана

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, показала фотографии с отдыха на берегу океана.

Фото: Личный архив Дианы Дэвис

«Морское настроение. Тёплый ветерок и яркое солнце — залог отличного дня», – подписала Дэвис снимки в соцсетях.

Фото: Личный архив Дианы Дэвис

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

Фото: Личный архив Дианы Дэвис

Их неожиданный успех связали с известными родителями. Диана – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, отец Глеба – актёр Борис Смолкин. Тренируются Дэвис и Смолкин в США у Игоря Шпильбанда.