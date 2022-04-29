Энберт прокомментировал переход Самодуровой в тренерский штаб Алексея Мишина

Призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр российский фигурист Александр Энберт прокомментировал переход чемпионки Европы – 2019 Софьи Самодуровой в тренерский штаб Алексея Мишина.

«Спортсмены катаются, заканчивают карьеру, зачастую становятся помощниками тренеров, с которыми работали. Могу только пожелать удачи вновь прибывшей в тренерский штаб Соне. Думаю, Самодурова прекрасно понимает все нюансы. Сложно отреагировать с удивлением на эту новость. Зачастую спортсмены работают с тренерами и потом начинают работать в этой команде. Просто хочется пожелать удачи. Софья разумная. Надеюсь, у неё получится!



Всё зависит, во-первых, от группы, с которой будет работать. Она способна работать со спортсменами. Думаю, у неё достаточно понимания фигурного катания. Ну и в будущем она получит профессиональное образование. Здесь важны только медали. Если детишки Сони будут побеждать, я обрадуюсь! Это будет означать, что она хороший специалист», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.