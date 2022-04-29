Софья Самодурова сообщила о завершении профессиональной карьеры фигуристки

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании 19-летняя Софья Самодурова рассказала, что завершила профессиональную карьеру фигуристки.

«Я уже закончила с карьерой. Уже тренирую в штабе Алексея Николаевича Мишина, в нашей группе. В мае будет набор детишек на мастер-классе, буду смотреть юных фигуристов, чтобы с ними работать.

Сложно ли было принимать такое решение? Вообще спокойно. Думала, что будет какая-то апатия. Но… Вообще изи. Мне нравится тренировать. Есть дети, есть материал, с которым можно работать. Я уже вижу результат. Тренеры это тоже видят в нашем штабе. Решение приняла около месяца назад. Уже месяц тренирую.

Поговорила с Алексеем Николаевичем. Сказала ему, что хочу заканчивать. Хотела уезжать жить в Казахстан. У меня там родители, семья. Алексей Николаевич сказал: «Нет». Сказал, что надо делиться своими знаниями. В общем, его мнение — мне надо оставаться в Петербурге. Так что, скорее всего, в следующем сезоне меня можно будет увидеть за бортиком.

Тренирую нашу маленькую группу. 10-11 лет. Недавно пришёл мальчик, ему вообще семь лет. Я вообще люблю детей, мне легко найти подход к каждому ребёнку. Для меня это самое простое», — приводит слова Самодуровой Sport24.