Вайцеховская объяснила, в чём уникальность завершившей карьеру фигуристки Самодуровой

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналистка Елена Вайцеховская высказалась о завершении карьеры чемпионки Европы – 2019 в женском одиночном катании Софьи Самодуровой.

«Соня Самодурова — удивительная спортсменка, уникальная. Дело даже не в том, что в Питере за всю историю фигурного катания было всего две чемпионки Европы и одна из них — Соня. А в умении использовать свой шанс, что в моём понимании всегда было одним из наиболее ценных качеств любого атлета, если не самым ценным. Иногда атлету вообще выпадает всего один шанс. Так вот, с общепринятой точки зрения таких шансов у Самодуровой в 2019-м вообще не было… или почти не было. Потому что была Алина Загитова. Но с чемпионата Европы — 2019 Алина вернулась с серебром, а Самодурова — с чемпионским титулом.



О карьере Сони мы разговаривали в конце марта с Алексеем Мишиным, тренер рассказывал, как благодаря своевременному включению в процесс Антона Сихарулидзе удалось найти возможность оставить Соню в Питере, в тренерском штабе Мишина. А когда я спросила, стоит ли спортсмену продолжать карьеру, когда нет уже больших перспектив, Мишин парировал:



«В своё время знаменитый теннисный тренер Боб Бретт, который тренировал Бориса Беккера, Горана Иванишевича и моих сыновей, благодаря чему я с ним и познакомился, сказал, что в теннисе далеко не каждый мечтает выиграть «Большой шлем». Кто-то стремится стать чемпионом клуба, чемпионом какой-то отдельно взятой секции, чемпионом штата и так далее. А вот в фигурном катании почему-то если ты не чемпион мира, то ты, получается, никто. А это неправильно. Когда Соня Самодурова стала чемпионкой Европы, я сказал, что хороший ум, который всегда отличал эту спортсменку, — это тоже грань таланта».



Мне кажется, из Самодуровой получится прекрасный тренер. Мне, во всяком случае, очень хотелось бы, чтобы свой тренерский шанс она использовала так же успешно, как сумела распорядиться спортивным. Удачи, Соня!» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.