Ягудин пожелал успеха Софье Самодуровой в тренерском штабе Алексея Мишина

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании фигурист Алексей Ягудин прокомментировал завершение карьеры чемпионки Европы 2019 года 19-летней Софьи Самодуровой и переход спортсменки на тренерскую работу в группу Алексея Мишина. Спортсменка стала детским тренером — наставником группы юных фигуристов 10-11 лет.
«Как сложится тренерская деятельность у человека, который буквально на днях завершил свою любительскую карьеру — понятно, что никто на этот вопрос не ответит. Софья Самодурова откатала номер в рамках нашего проекта «Ледниковый период» в Воронеже, я с ней разговаривал. Да, действительно она приступила к тренировочному процессу. Есть группа детей. Хочется сказать огромное спасибо Санкт-Петербургской федерации фигурного катания, которую недавно возглавил Антон Сихарулидзе. Они помогают юным тренерам начать с какой-то определённой платформы.
Хочу сказать спасибо Алексею Мишину, который воспитал многих своих учеников. И самое главное — помогает начать новый виток чей-то жизни. Соне от чистого сердца желаю успеха! Хочу отметить, что она является одной из немногих, у кого что-то получилось в спортивной карьере. Она чемпионка Европы — этого у неё никто не отнимет. Она уже сделала определённый вклад в развитие фигурного катания на стадии любительского спорта. Сейчас хочется пожелать, чтобы всё сложилось в будущем на тренерском поприще!» — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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