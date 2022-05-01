Стало известно, что Владимир Путин подарил Камиле Валиевой на встрече в Кремле. Видео

Появились кадры, как президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Камилу Валиеву с 16-летием в Кремле.

Путин вместе с собравшимися спортсменами сначала словесно поздравили фигуристку, а затем глава государства подарил Валиевой шёлковый платок.

Права на видео принадлежат ВГТРК. Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЗАРУБИН.

Напомним, ранее в Кремле Камиле Валиевой как победительнице командного турнира в составе сборной России на ОИ-2022 также был вручён Орден Дружбы. Награждение совпало с днём рождения фигуристки.

Валиева, занимающаяся в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота. Ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной и по сумме двух программ. Фигуристка, помимо Олимпийских игр в Пекине, побеждала на чемпионатах России и Европы.

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