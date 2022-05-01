Траньков — о победе «Зенита» в РПЛ: смотрел празднование на выходе из самолёта

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и заслуженный тренер России Максим Траньков, являющийся давним поклонником футбольного клуба «Зенит», прокомментировал его победу в чемпионате страны.

«Во время матча я летел из Ташкента в Москву. Конечно же, очень нервничал. Вопреки правилам, уже на снижении самолёта отключил авиарежим и ждал, когда же появится связь, чтобы проверить, какой счёт. Когда телефон заработал, я увидел, что счёт 2:1. Я сразу же включил трансляцию на телефоне и досматривал. Гол Андрея Мостового видел, обзор потом посмотрел. Конечно, порадовался. Смотрел, как празднуют ребята, но всё это было на телефоне, когда я выходил из самолёта.

У команды были сложности с балансом между игроками, особенно в той части, когда мы играли в еврокубках. Но здорово, что нашли бразильцев, они украсили игру. Клаудиньо как будто всю жизнь здесь играл. Для меня примерно так было с Данни, только он знал, что такое чемпионат России, а Клаудиньо — нет. Думаю, что была правильная селекция, ровная игра по ходу сезона», – приводит слова Транькова официальный сайт ФК «Зенит».