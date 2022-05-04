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«Эти фото сделаны год назад». Анна Щербакова выложила снимки в красном платье

«Эти фото сделаны год назад». Анна Щербакова выложила снимки в красном платье
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографии в красном платье. По словам Щербаковой, снимки сделаны год назад.

«Эти фото сделаны год назад. Самое время выложить», — подписала фотографии фигуристка.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила свою соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме (Швеция).

«Розовая пантера». Какой фигуристкой Анна Щербакова была в детстве «Розовая пантера». Какой фигуристкой Анна Щербакова была в детстве

Также посмотрите видео, как российские фигуристки выглядели в детстве:

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