Глава НОК США отреагировала на слова Владимира Путина о Камиле Валиевой

Глава национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд прокомментировала слова президента России Владимира Путина об олимпийской чемпионке 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камиле Валиевой. Ранее Путин, комментируя выступления Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине, сказал, что «такое совершенство не может быть достигнуто нечестным путём». Напомним, в ходе Игр выяснилось, что допинг-проба спортсменки, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«Видим новости, как Путин защищает Валиеву, и задаёмся вопросом: если он защищает Валиеву до того, как процесс по делу закончился, как можно считать этот процесс целостным?» — приводит слова Хиршланд Washington Post.

Как российские фигуристки выглядели в детстве: