Алина Загитова поделилась впечатлениями от мастер-класса в Хабаровске
Поделиться
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова, в настоящий момент проводящая мастер-классы в Хабаровске, поделилась впечатлениями от первого дня занятий.
«Всем привет, у нас уже вечер. Я уже сегодня покаталась семь часов, успела провести фотосессию и автограф-сессию, поэтому сегодня был очень насыщенный день. Но также я сходила на массаж, так что не переживайте, всё со мной отлично, отличное настроение.
И я думаю, что у вас оно будет сейчас особенно отличным, потому что я приготовила для вас кое-что интересное. Как вы думаете, что?» – сказала Загитова в своём телеграм-канале.
Ранее в Хабаровске отреагировали на приезд победительницы Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Комментарии
- 4 мая 2022
-
17:16
-
17:05
-
16:42
-
16:29
-
16:26
-
14:32
-
13:44
-
12:11
-
11:22
-
10:02
-
09:11
-
08:20
-
00:06
- 3 мая 2022
-
19:19
-
18:29
-
15:51
-
15:21
-
11:07
-
10:11
-
08:25
-
07:49
-
07:42
- 2 мая 2022
-
15:46
-
14:00
-
13:50
-
12:04
-
08:31
-
08:20
- 1 мая 2022
-
21:58
-
21:45
-
21:34
-
16:29
-
14:45
- 30 апреля 2022
-
23:30
-
23:05
Партнерский контент