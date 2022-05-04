Алина Загитова поделилась впечатлениями от мастер-класса в Хабаровске

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова, в настоящий момент проводящая мастер-классы в Хабаровске, поделилась впечатлениями от первого дня занятий.

«Всем привет, у нас уже вечер. Я уже сегодня покаталась семь часов, успела провести фотосессию и автограф-сессию, поэтому сегодня был очень насыщенный день. Но также я сходила на массаж, так что не переживайте, всё со мной отлично, отличное настроение.

И я думаю, что у вас оно будет сейчас особенно отличным, потому что я приготовила для вас кое-что интересное. Как вы думаете, что?» – сказала Загитова в своём телеграм-канале.

Ранее в Хабаровске отреагировали на приезд победительницы Олимпийских игр в Пхёнчхане.