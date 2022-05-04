«Приезд вдохновляет и мотивирует». В Хабаровске отреагировали на мастер-класс Загитовой

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова, в настоящий момент проводящая мастер-классы в Хабаровске, не осталась без внимания местных медиа.
«Мастера фигурного катания работают не только с детьми, но и их наставниками. Смотрят, подсказывают, что исправить, как оптимизировать тренировочный процесс. Их приезд вдохновляет и мотивирует наших детей.
Сборная Хабаровского края по фигурному катанию развивается. Но, чтобы появились чемпионы с победами, которые прогремят на мировом уровне, должна появиться тренировочная база. В том числе отдельный каток, на котором смогут заниматься достаточное количество часов фигуристы.
Пока что, к сожалению, фигурное катание у нас существует по остаточному принципу, приоритет отводится хоккею. Надеюсь, это изменится», – сказала директор хабаровской школы фигурного катания «Пируэт» Наталья Галютина в интервью информагентству ХКС.
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