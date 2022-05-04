Никита Кацалапов объяснил, почему выбирает чёрный цвет рубашек для выступления
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Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов, последние восемь лет выступающий в дуэте с Викторией Синициной, объяснил, почему зачастую выбирает чёрный цвет для костюмов.
«В телеграме кто-то подсчитал, что за всю карьеру у меня было аж 16 чёрных рубашек. Неожиданное наблюдение. Я, конечно, не считал, но их и правда много. И в этом нет никакой тайны.
Просто мне кажется, что это всегда выигрышный вариант для программы. Чёрный цвет – это классика. Он подчеркивает фигуру и не сливается со льдом. Поэтому часто выбираю верх именно этого цвета», — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».
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