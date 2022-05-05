«Так приятно было провести тут целую неделю». Туктамышева показала фото со сбора в Армении
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась фотографиями из Армении. Там, в Ереване, группа Алексея Мишина, в которой тренируется спортсменка, проводит сбор.
«Армения. Очень гостеприимные и душевные люди! Так приятно было провести тут целую неделю», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.
В сборах в Армении также принимает участие Михаил Коляда. Евгений Семененко остался в Санкт-Петербурге, так как восстанавливается после сотрясения мозга, полученного после падения на шоу Евгения Плющенко.
Сбор группы Мишина в Армении продлится до 11 мая.
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