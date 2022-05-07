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Семененко восстановился после сотрясения мозга и выступит на шоу Ильи Авербуха

Семененко восстановился после сотрясения мозга и выступит на шоу Ильи Авербуха
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Российский фигурист Евгений Семененко объявил, что восстановился после травмы головы и выступит на ледовом шоу Ильи Авербуха. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

18-летний фигурист покажет короткую программу предстоящего сезона на композицию «Адажио Альбинони» Ремо Джадзотто.

Напомним, 16 апреля Семененко во время выступления на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге ударился головой об лёд, упав с четверного прыжка. Спортсмена увезли со льда на носилках и на скорой доставили в больницу. Диагноз спортсмена — сотрясение мозга. У него обнаружили многочисленные гематомы на голове.

25 апреля Семененко был выписан из больницы, а уже 3 мая вернулся к тренировкам.

Плющенко нещадно критикуют после падения Семененко на шоу. Но это действительно лишь спорт Плющенко нещадно критикуют после падения Семененко на шоу. Но это действительно лишь спорт

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