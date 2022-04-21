Плющенко нещадно критикуют после падения Семененко на шоу. Но это действительно лишь спорт

В последнее время Евгению Плющенко достаётся за каждый мелкий проступок, но в случае с Евгением Семененко, упавшим на его шоу, ситуация дошла до абсурда. Двукратного олимпийского чемпиона обвиняют во всех грехах, включая подорванное здоровье молодого фигуриста, который пошёл на риск с четверным прыжком, чтобы добиться прогресса в кратчайшие сроки.



Большой спорт вынуждает рисковать, но болельщики никак не хотят понять этого.

Падение Семененко — лишь повод покритиковать Плющенко?

Ситуация с падением Евгения Семененко на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко вышла крайне неоднозначной. Жуткие кадры, на которых ученик Алексея Мишина лежит на льду не в силах подняться, быстро разлетелись по сети и вызвали резкую реакцию у фанатов фигурного катания. Организаторов гала-вечера жёстко раскритиковали за неподобающее качество арены: площадка была заметно урезана ради партера с VIP-местами, а освещение было недостаточным для выполнения сложнейших элементов. Внимательные болельщики также разглядели лужи, в которых якобы утопали спортсмены, но этот фактор ставится под сомнение, так как и специалисты, и другие очевидцы проблем со льдом не увидели.

Тем не менее это не уберегло Плющенко от удара: на Евгения набросились так, словно он собственноручно разливал воду на арене и направлял софиты специально в глаза фигуристам. Огромный информационный шум, возникший после его шоу, трудно назвать ничем иным, кроме как банальным хайпом. Плющенко за многое можно не любить, но думать, что он намеренно ставит под угрозу здоровье спортсменов — это уже слишком. Логика в этих обвинениях не прослеживается, равно как и в том, что теперь фигуристам нужно запрещать прыгать четверные на шоу. Ведь, по сути, травма Семененко — это случайность, и произойди это в рамках соревновательного проката, никто бы не заикнулся о подобной реформе.

Большой спорт вынуждает фигуристов рисковать

Буквально месяц назад на чемпионате мира в Монпелье трагедия произошла с американской парой Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк. Партнёрша допустила серию падений, после одного из них больно ударившись головой о лёд. Её точно так же, как и Семененко, увезли с катка на носилках. Интересно, что после этого ни один человек не заговорил об изменении правил ISU, чтобы исключить выбросы, поддержки и другие травмоопасные элементы.

Падение Эшли Кейн-Гриббл на ЧМ Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Да, реальные старты и шоу — это две разных плоскости, но давно известно, что подобные мероприятия используются фигуристами для отработки программ на следующий сезон. Это своего рода тренировка, где атлеты пробуют элементы повышенной сложности, и убедить их в понижении уровня — это то же самое, как если сказать Александре Трусовой даже не сметь мечтать о пятерном прыжке.

На самом деле многие профессиональные спортсмены довольно упёрты в этом вопросе — по-другому и не было бы результатов, не было бы медалей и титулов. Большой спорт вынуждает идти на подобные жертвы, в ином случае никто бы и не увидел попыток Юдзуру Ханю сделать четверной аксель, после которых он едва поднимался с колен, или сумасшедших каскадов 4+4 от Марка Кондратюка и Ильи Малинина.



И, как сказала Наталья Бестемьянова, кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Семененко решил пользоваться любой возможностью для практики, это характеризует его как настоящего спортсмена, но то, что его имя сейчас фигурирует в большинстве новостных каналов в негативном ключе, вряд ли пойдёт ему на пользу.



Сейчас Жене необходима поддержка болельщиков, а не критика его действий и его тренеров. Очень хочется надеяться, что он быстро восстановится и забудет случившееся как страшный сон.