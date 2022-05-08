Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я пыталась». Алина Загитова поделилась видео с теннисного корта

«Я пыталась». Алина Загитова поделилась видео с теннисного корта
Комментарии

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова, в настоящий момент находящаяся в отпуске, поделилась с подписчиками в социальных сетях попытками овладеть теннисной ракеткой.

«Нуу…. я пыталась», – написала спортсменка, прикрепив к видео с корта смеющийся эмодзи.

видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой

Алина Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании – она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Сейчас она получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы и ведущей, а также работает на телевидении. О завершении выступлений 19-летняя Загитова пока не заявляла.

Новость по теме
«Уже третий самолёт, но это того стоило». Алина Загитова показала, где проводит отпуск
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022