«Я пыталась». Алина Загитова поделилась видео с теннисного корта

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова, в настоящий момент находящаяся в отпуске, поделилась с подписчиками в социальных сетях попытками овладеть теннисной ракеткой.

«Нуу…. я пыталась», – написала спортсменка, прикрепив к видео с корта смеющийся эмодзи.

видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой

Алина Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании – она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Сейчас она получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы и ведущей, а также работает на телевидении. О завершении выступлений 19-летняя Загитова пока не заявляла.