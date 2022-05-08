«Я пыталась». Алина Загитова поделилась видео с теннисного корта

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова, в настоящий момент находящаяся в отпуске, поделилась с подписчиками в социальных сетях попытками овладеть теннисной ракеткой.
«Нуу…. я пыталась», – написала спортсменка, прикрепив к видео с корта смеющийся эмодзи.
видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой
Алина Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании – она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Сейчас она получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы и ведущей, а также работает на телевидении. О завершении выступлений 19-летняя Загитова пока не заявляла.
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