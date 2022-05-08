Хореограф объяснил, почему Евгений Плющенко не катался под Чайковского

Хореограф-постановщик Сергей Комолов объяснил, почему двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в одиночном катании, российский фигурист Евгений Плющенко не выступал на протяжении карьеры под произведения композитора Петра Ильича Чайковского.

«Женя Плющенко, мне кажется, обязательно скатал бы Чайковского, если бы в его жизни в какой-то момент не появился Эдвин Мартон (венгерский композитор и скрипач. – Прим «Чемпионата»). С определённого сезона он стал брать только Мартона.

Это были великолепные работы, принёсшие ему море титулов. В том числе олимпийские медали. Знаю о любви Плющенко к Чайковскому. Не сомневаюсь, что однажды он бы к нему пришёл. Мы ставили вместе шоу «Щелкунчик», «Лебединое озеро». Он с удовольствием в них катался», – приводит слова Комолова издание «РИА Новости Спорт».