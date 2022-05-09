Евгения Медведева двумя словами отреагировала на романтичное фото Трусовой и Кондратюка

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева оставила комментарий под постом олимпийского чемпиона 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марка Кондратюка. Ранее Кондратюк выложил романтическое фото на фоне пустыни с серебряным призёром Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александрой Трусовой.
«Коты любимые», — написала Медведева в комментариях.
Фото: из личного архива марка кондратюка
Слухи о романе фигуристов появились после фотографии с отдыха в Дубае, где Александра и Марк держатся за руки, однако никто из них об этом публично не заявлял.
На Олимпиаде в Пекине Александра Трусова заняла второе место, уступив четыре балла соотечественнице Анне Щербаковой. Кондратюк же по итогам личного первенства среди мужчин расположился на 15-й строчке.
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