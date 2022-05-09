Виктория Синицина рассказала об участии своей семьи в Великой Отечественной войне

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях российская фигуристка Виктория Синицина рассказала в социальных сетях об участии своей семьи в Великой Отечественной войне.

«Мой прадедушка Суслаков Александр Сергеевич служил на Карельском фронте, на востоке. Был членом высшего офицерского состава, награждён орденом Отечественной войны II степени. Майор. Умер в 2000 г.

Мой двоюродный дедушка Синицин Семён Борисович был пулемётчиком, числился в пропавших без вести 30 лет. Но поисковый отряд определил, что он погиб в Великих Луках в феврале 1944 года. На тот момент ему было около 20 лет.

Ещё один мой двоюродный дедушка – Терешков Михаил Афанасьевич. Ушёл воевать в 17 лет, был артиллеристом. Пропал без вести. До сих пор неизвестно, когда и где он погиб.

Двое из трёх так и не успели увидеть жизнь, познать счастье своей семьи. Не увидели мир в лучшем его виде. Но моя семья будет о них помнить всегда», – написала спортсменка.