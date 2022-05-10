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«Вот такая красота получилась». Алёна Косторная показала бэкстейдж с фотосессии

«Вот такая красота получилась». Алёна Косторная показала бэкстейдж с фотосессии
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Победительница финала Гран-при и чемпионка Европы в одиночном катании, российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях бэкстейдж с новой фотосессии.

«Вот такая красота получилась», – написала спортсменка.

видео можно посмотреть в телеграм-канале «Фигурка»

Свои крупнейшие победы Алёна Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой.

Ранее в интервью Косторная заявила, что не воспринимает тренеров-мужчин, с чем не согласилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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