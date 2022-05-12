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Дарья Усачёва двумя эмодзи отреагировала на фото Евгении Медведевой на фоне моря

Дарья Усачёва двумя эмодзи отреагировала на фото Евгении Медведевой на фоне моря
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Российская фигуристка Дарья Усачёва оставила комментарий под постом в соцсетях двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Ранее Медведева выложила свежую фотографию на фоне моря.

Усачёва оставила в комментариях два эмодзи, обозначающие влюблённое лицо и блёстки.

Фото: из личного архива евгении медведевой

Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование. До возвращения к Тутберидзе Медведева тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Стороны сотрудничали с весны 2018-го по осень 2020 года.

«Это было бы чудом». Медведева могла выступать за Армению, если б не сменила фамилию? «Это было бы чудом». Медведева могла выступать за Армению, если б не сменила фамилию?

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