«Что-то на грани невероятного». Алёна Косторная показала снимки с «крутой» фотосессии
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка выложила снимки с новой фотосессии, в которой она предстала в роскошном красном платье.
«Что-то на грани невероятного. Ещё одна очень крутая фотосессия», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале команды Алёны Косторной.
Свои крупнейшие победы Алёна Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России 2021 года фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной 2022 года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой.
Кто из российских фигуристов попадался на допинге:
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