«Что-то на грани невероятного». Алёна Косторная показала снимки с «крутой» фотосессии

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка выложила снимки с новой фотосессии, в которой она предстала в роскошном красном платье.

«Что-то на грани невероятного. Ещё одна очень крутая фотосессия», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале команды Алёны Косторной.

Свои крупнейшие победы Алёна Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России 2021 года фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной 2022 года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой.

Кто из российских фигуристов попадался на допинге: