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Александра Трусова показала фото в пустыне

Александра Трусова показала фото в пустыне
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Снимок сделан на фоне пустыни.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Александры Трусовой.

Напомним, Александра Трусова решила провести отпуск в Дубае (ОАЭ). Там Трусова отдыхала вместе с олимпийским чемпионом 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марком Кондратюком и грузинским фигуристом Морисом Квителашвили, которые, как и она, занимаются в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Слухи о романе Трусовой и Кондратюка появились после фотографии с отдыха в Дубае, где Александра и Марк держатся за руки, однако никто из них об этом публично не заявлял.

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