Плющенко сообщил, что в его академии теперь тренируются и спортивные пары

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко сообщил, что в его академии «Ангелы Плющенко» теперь тренируются и спортивные пары.



«Ну что, друзья, у нас началась подготовка. Начались уже тренировочки.



Хочу вам рассказать одну историю, что у нас теперь в «Ангелах Плющенко» будут также заниматься парники. Парное катание. Ребята уже приступили к тренировкам. Сейчас у нас пробежка утренняя. Лёгкий кроссик.



Сегодня мы делаем заключительную тренировку и едем в Кемерово. В Кемерове уже завтра мы выступаем с нашим шоу «Союз чемпионов», – сказал Плющенко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее в академии Евгения Плющенко занимались лишь парни и девушки одиночники.