Плющенко сообщил, что в его академии теперь тренируются и спортивные пары
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Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко сообщил, что в его академии «Ангелы Плющенко» теперь тренируются и спортивные пары.
«Ну что, друзья, у нас началась подготовка. Начались уже тренировочки.
Хочу вам рассказать одну историю, что у нас теперь в «Ангелах Плющенко» будут также заниматься парники. Парное катание. Ребята уже приступили к тренировкам. Сейчас у нас пробежка утренняя. Лёгкий кроссик.
Сегодня мы делаем заключительную тренировку и едем в Кемерово. В Кемерове уже завтра мы выступаем с нашим шоу «Союз чемпионов», – сказал Плющенко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее в академии Евгения Плющенко занимались лишь парни и девушки одиночники.
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