Евгений Плющенко рассказал о строительстве нового катка для своей академии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал в социальных сетях о ходе строительства нового катка для своей именной академии.

«Каждый день проверка на нашем катке, стройка идёт полным ходом. Будет что-то грандиозное. Смотрите: школа профессионального балета, преподаватели из Большого и Мариинского; школа единоборств, кикбоксинг, бокс, дзюдо, самбо, тай; кёрлинг, фигурное катание, синхронное катание, парное катание, то есть все виды фигурного катания, «Ангелы Плющенко».

Работа идёт. Самое интересное: тем, кто будет здесь заниматься, крупно повезло, потому что рядом парк. То есть мы можем позаниматься на льду и перейти в парковую зону, где можно бегать, заниматься ОФП, наслаждаться прекрасным воздухом», – сказал Плющенко.