«Осталось буквально три денёчка». Алина Загитова рассказала, как проводит отпуск
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова, не вылезая из бассейна, рассказала, как отдыхает в отпуске.
«Ребята, погода тут меняется, конечно, очень быстро. Недавно было солнце, сейчас прошёл дождь, естественно, пасмурная погода. Но мне кажется, что я успела вполне загореть. Осталось тут буквально три денёчка. Поэтому я наслаждаюсь, лежу, загораю, получаю витамин D. И мне интересно, как у вас дела? У меня всё отлично», – сказала Загитова.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование по специальности «журналистика», участвует в ледовых шоу и работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента.
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