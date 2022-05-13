«Осталось буквально три денёчка». Алина Загитова рассказала, как проводит отпуск

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова, не вылезая из бассейна, рассказала, как отдыхает в отпуске.

«Ребята, погода тут меняется, конечно, очень быстро. Недавно было солнце, сейчас прошёл дождь, естественно, пасмурная погода. Но мне кажется, что я успела вполне загореть. Осталось тут буквально три денёчка. Поэтому я наслаждаюсь, лежу, загораю, получаю витамин D. И мне интересно, как у вас дела? У меня всё отлично», – сказала Загитова.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование по специальности «журналистика», участвует в ледовых шоу и работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента.