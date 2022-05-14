Елизавета Туктамышева оценила работу с Ильёй Авербухом над новой произвольной программой

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как прошёл процесс постановки её новой произвольной программы.
Туктамышева ставила программу с призёром Олимпийских игр, продюсером и хореографом Ильёй Авербухом. Музыку для номера написал специально для Елизаветы российский композитор.
«Люблю нашу совместную работу! Поставили новую произвольную с Ильёй Авербухом. Как всегда, быстро, интересно и продуктивно. Ещё не утверждена, но я очень надеюсь», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.
Туктамышева – многолетняя воспитанница Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На чемпионате мира 2015 года в Шанхае (Китай) россиянка стала первой, обойдя японку Сатоко Мияхару и соотечественницу Елену Радионову.
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