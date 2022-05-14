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Марк Кондратюк — о прыжке с парашютом: мой самый сложный ультра-си элемент. Что по GOE?

Марк Кондратюк — о прыжке с парашютом: мой самый сложный ультра-си элемент. Что по GOE?
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Олимпийский чемпион в командных соревнованиях и чемпион Европы, российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал видео со своим прыжком с парашютом в Дубае (ОАЭ), где провёл отпуск.

Вместе с Кондратюком в Дубае отдыхали другие фигуристы – Александра Трусова, Камила Валиева и Морис Квителашвили.

«Мой самый сложный ультра-си элемент в спортивной карьере. Что по GOE? Был ли преротейшн или перетяжка между прыжками?» — пошутил Кондратюк в своём телеграм-канале.

18-летний Кондратюк является золотым медалистом Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) среди команд и победителем чемпионата Европы нынешнего года. В личном же первенстве Олимпиады по итогам короткой и произвольной программ фигурист занял 15-е место. Победителем стал американец Нэйтан Чен.

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