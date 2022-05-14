Марк Кондратюк — о прыжке с парашютом: мой самый сложный ультра-си элемент. Что по GOE?
Поделиться
Олимпийский чемпион в командных соревнованиях и чемпион Европы, российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал видео со своим прыжком с парашютом в Дубае (ОАЭ), где провёл отпуск.
Вместе с Кондратюком в Дубае отдыхали другие фигуристы – Александра Трусова, Камила Валиева и Морис Квителашвили.
«Мой самый сложный ультра-си элемент в спортивной карьере. Что по GOE? Был ли преротейшн или перетяжка между прыжками?» — пошутил Кондратюк в своём телеграм-канале.
18-летний Кондратюк является золотым медалистом Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) среди команд и победителем чемпионата Европы нынешнего года. В личном же первенстве Олимпиады по итогам короткой и произвольной программ фигурист занял 15-е место. Победителем стал американец Нэйтан Чен.
Комментарии
- 14 мая 2022
-
16:39
-
14:31
-
13:36
-
11:55
-
11:35
-
09:50
- 13 мая 2022
-
23:58
-
23:29
-
22:59
-
21:47
-
19:07
-
18:46
-
18:29
-
17:29
-
14:05
-
13:55
-
12:54
-
09:07
-
08:21
-
08:16
-
08:09
- 12 мая 2022
-
18:38
-
18:09
-
16:56
-
16:51
-
16:43
-
11:19
-
11:11
-
10:23
-
09:43
-
08:20
-
00:58
- 11 мая 2022
-
22:52
-
22:41
-
22:20
Партнерский контент