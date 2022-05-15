Камила Валиева опубликовала нарезку самых ярких моментов отпуска в Египте

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева опубликовала в социальных сетях нарезку забавных моментов из отпуска.
Напомним, первую часть отпуска Валиева провела в Дубае (ОАЭ) вместе с другими российскими фигуристами – Александрой Трусовой и Марком Кондратюком, а также с представителем Грузии и учеником Этери Тутберидзе Морисом Квителашвили. Далее Камила улетела в Египет.
«Немного впечатлений из Египта. Погружения с аквалангом, классные аттракционы и сафари на квадроциклах. А ещё, конечно, комфортный отель, тёплое море, удобный пляж, вкусная еда. В общем, было здорово!» — подписала видео Валиева в своём телеграм-канале.
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. Однако получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в тот день, когда в Пекине как раз должно было состояться награждение.
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