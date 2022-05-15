Дарья Усачёва: за время лечения я много что переосмыслила, что дало мне мотивацию

Российская фигуристка Дарья Усачёва подвела итоги завершившегося сезона, а также рассказала о восстановлении после травмы. Спортсменка призналась, что он для неё сложился тяжело.



«Этот сезон был очень неоднозначным и трудным. Слава богу, все трудности позади…



На Гран-при в Японии я получила травму и не имела возможности проводить сезон дальше. Сейчас всё хорошо, поэтому хочу сказать большое спасибо моим родителям, друзьям, тренерам за невероятную поддержку. Также отдельное спасибо нашей федерации за помощь и возможности для скорейшего восстановления. И, конечно же, вам за сотни приятных сообщений.



За время лечения я много что переосмыслила, что дало мне много мотивации, поэтому работаем дальше», – написала Усачёва.

Кто из российских фигуристов попадался на допинге: