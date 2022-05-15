«Можно с вами сфотографироваться?» Загитова и Щербакова встретились на отдыхе

Олимпийские чемпионки в женском одиночном катании российские фигуристки Анна Щербакова и Алина Загитова встретились на отдыхе, о чём последняя рассказала в социальных сетях.
«Можно с вами сфотографироваться?» – шуточно обыграли встречу спортсменки.
видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой
Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила свою соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме (Швеция).
Алина Загитова также является золотой медалисткой Олимпиады, но 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Также на счету Загитовой золото чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония).
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