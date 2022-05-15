«Да наступит отдых». Туктамышева отреагировала на выступление шоу Авербуха в Перми

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление в рамках шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», состоявшемся сегодня, 15 мая, в Перми.

«Последнее шоу сезона подошло к концу! Да наступит долгожданный отдых», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

В шоу также приняли участие серебряный призёр ОИ-2018 Евгения Медведева, чемпион ОИ-2002 Алексей Ягудин, чемпионы ОИ-2006 среди танцевальных пар Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина, бронзовые призёры ОИ-2010 среди танцевальных пар Оксана Домнина и Максим Маринин, чемпион ОИ-2006 Роман Костомаров и другие.

Ранее видео с совместного отдыха поделились олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова.