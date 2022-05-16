Алина Загитова и Анна Щербакова станцевали шуточный танец

Олимпийские чемпионки в женском одиночном катании, российские фигуристки Анна Щербакова и Алина Загитова продолжают делиться фото и видео с совместного отдыха. На этот раз спортсменки порадовали поклонников танцем.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила соотечественницу, Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме (Швеция).



Алина Загитова также является золотой медалисткой Олимпиады — 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Также на счету Загитовой золото чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония).