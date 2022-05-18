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«Хамство и гадость». Татьяна Тарасова — об отстранении российских фигуристов

«Хамство и гадость». Татьяна Тарасова — об отстранении российских фигуристов
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась об отстранении российских фигуристов от международных соревнований. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от международных турниров в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Тарасову спросили, какая мотивация сейчас у российских фигуристов продолжать кататься на фоне отстранения.

«Мотивация у каждого своя. Каждый думает по-своему.

Конечно, это ужасная гадость — то, что сделали. Это просто развал нашего фигурного катания. Это просто битьё нам по рукам. Это хамство, которого свет не видел. Но вот так как-то оно и есть. И поэтому каждая ситуация будет рассматриваться нашими спортсменами по-своему», — приводит её слова Post News.

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