В ФФККР заявили, что ничего не знают о желании Натальи Забияко выступать за сборную Канады

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что в организации ничего не знают о намерении российской фигуристки Натальи Забияко выступать за сборную Канады. Ранее сообщалось, что Забияко решила возобновить карьеру и будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.

«Мы ничего не знаем. Сами узнали об этом от журналистов, поэтому ничего сказать вам по данному вопросу не можем», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Наталья Забияко выступала в парном катании с Александром Энбертом. Они завоевали серебряные медали Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, а также бронзу чемпионата мира 2019 года. До 2014 года фигуристка, родившаяся в Таллине, представляла Эстонию.

Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами: