Тарасова прокомментировала решение Забияко возобновить карьеру и выступать за Канаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение российской фигуристки Натальи Забияко выступать за Канаду. Ранее сообщалось, что Забияко решила возобновить карьеру и будет выступать в паре с Закари Дэйлманом.

«Она меня не спрашивала, что делать, как и у вас. Если она нашла партнёра, она туда и пойдёт. Если у нас нет партнёра, если ты хочешь продолжать, чувствуешь в себе способность, почему нет? А кто-то предлагал партнёра или тренера из России? Я не знаю, как и вы не знаете. Но у нас тоже много хороших тренеров и партнёров.

Удивлена ли я возобновлению карьеры фигуристки? Я не знаю, она девочка Тамары Николаевны Москвиной», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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