Авербух — о Забияко: невозможно перезапустить карьеру, выступая за Россию

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал возможное возобновление карьеры фигуристки Натальи Забияко. Уроженка Эстонии с 2014 года выступала за Россию.
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде Забияко и её партнёр Александр Энберт объявили о завершении карьеры 26 февраля 2020 года, когда врачи запретили Александру соревноваться. Теперь сообщается, что Наталья будет выступать за Канаду, её новым партнёром станет Закари Дэйлман – младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.
«Наталья Забияко блестяще выступала с Сашей Энбертом, но она достаточно давно завершила карьеру. Она удачно каталась в проекте «Ледниковый период», потом делилась со мной мыслями, что хочет снова выступать. Поэтому для меня неудивительно её решение. Наташа чувствует, что не реализовала себя до конца. Здесь нет речи о том, что действующий спортсмен покидает Россию ради другой страны. Просто у нас огромная конкуренция в парном катании. Невозможно перезапустить карьеру, выступая за Россию, а вот в другой стране, где конкуренция гораздо ниже, почему нет?» – приводит слова Авербуха «РИА Новости».
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