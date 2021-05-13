«Думала, если закрою глаза, то навсегда». Драма бесстрашной российской фигуристки

Наталья Забияко лишь с пятой попытки обрела идеального партнёра. Но вскоре оказалась в реанимации с тяжёлой травмой.

Парное катание недаром считается прибежищем самых бесстрашных и смелых фигуристок. От одного вида высоченных поддержек и рискованных выбросов по спине бежит холодок. И, к сожалению, опасность это не кажущаяся, а самая что ни на есть реальная.

Для знаменитой российской фигуристки Натальи Забияко желание освоить сложнейший элемент обернулось настоящим кошмаром. Никто и подумать не мог, что после рядовой тренировки девушка окажется в реанимации. Но ещё сложнее было представить, что после тяжёлой травмы ей удастся вернуться в спорт и добиться главных успехов в карьере.

История преодоления Забияко действительно похожа на чудо!

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«Предательница» из Эстонии

Будущая российская чемпионка родилась и выросла в Эстонии, где в 14 лет стала сильнейшей юниоркой страны. Специалисты видели у хрупкой девочки неплохие перспективы в одиночном катании, но сама она мечтала о поддержках и выбросах. До 2014 года она сменила трёх партнёров, но добиться настоящего прорыва не получалось. Сергей Мухин променял соревнования на участие в шоу, украинец Сергей Кульбач не дождался партнёршу после травмы, а россиянину Александру Забоеву не дали гражданство Эстонии.

В 2014 году талантливую фигуристку захотели видеть в сборной России, и Наталья ответила согласием. Однако в Эстонии отреагировали на решение Забияко крайне болезненно. Местная федерация требовала для неё максимальный карантин, а в прессе спортсменку называли предательницей. Но Наталья не отступила от своей цели. Фигуристка начала тренироваться под руководством Нины Мозер вместе с опытным Юрием Ларионовым. В конце первого совместного сезона партнёр завершил карьеру из-за травмы, и тогда Нина Михайловна поставила Забияко в пару с Александром Энбертом. Интересно, что для обоих партнёров это была уже пятая попытка создать идеальный дуэт. И самая счастливая.

Хотя их сотрудничество началось со сложнейшего испытания.

Десять дней в реанимации

Забияко и Энберт быстро нашли общий язык и с ходу попали в пятёрку сильнейших дуэтов России. Уже в первый совместный сезон Наталья и Александр взяли курс на усложнение программ и начали тренировать опасный выброс тройной аксель. Одна из попыток элемента ультра-си едва не обернулась трагедией.

«Была вечерняя тренировка. Мы начали делать выброс. Я упала и сильно ударилась головой об лёд. Сознание не теряла, но плохо помню, что со мной тогда происходило. Меня отнесли в медицинский кабинет. Начали что-то делать. Я не могла нормально ни на чём сфокусироваться, чётко видела только точку перед собой, а остальное сильно расплывалось. Думала, если закрою глаза, то это навсегда», — рассказывала Наталья Sport24.

Десять дней фигуристка провела в реанимации. Она ничего не ела, почти всё время спала и приходила в себя максимум на 30 минут в сутки. Казалось, только-только упорная и волевая спортсменка обрела идеального партнёра и шансы на прорыв, как её карьеру могла перечеркнуть тяжёлая травма. В жизни бесстрашной российской фигуристки развернулась настоящая драма.

Каким-то чудом спортсменка избежала сложнейшей операции, которая не оставила бы ни шанса на продолжение карьеры. Такой вариант стал бы для Натальи катастрофой, ведь ещё на больничной койке она мечтала о возобновлении тренировок. Не помешала даже частичная потеря слуха.

Поддержка партнёра и триумфальное возвращение

Позже Наталья признавалась, что огромную роль в её возвращении на лёд сыграл Энберт. Фигурист постоянно был рядом, поддерживал её и терпеливо ждал, пока партнёрша завершит реабилитацию.

«Как только я пришла в сознание, первая мысль была: хочу вернуться, доказать себе, что могу снова кататься! Я не боялась прыгать, были лишь маленькие опасения в первый раз — из-за головокружения. Тем более восстанавливать сложные элементы мы начали только через полгода после травмы», — рассказывала Забияко «Матч ТВ».

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Жёсткое испытание, выпавшее на долю красивой и талантливой пары в первом же совместном сезоне, только сблизило фигуристов и поспособствовало скорому прогрессу. Буквально ворвавшись в элиту мирового парного катания, Забияко и Энберт завоевали бронзовые медали чемпионатов Европы и мира, а на Олимпиаде в Пхёнчхане стали серебряными призёрами в командном турнире. К сожалению, добиться большего фактурному Энберту и нежной изящной Забияко помешали проблемы со здоровьем у партнёра – врачи просто не допускали его на некоторые турниры.

После сезона-2018/2019 Забияко и Энберт были на пике карьеры и мечтали о золоте Олимпиады. Но после долгих обсуждений решили не рисковать здоровьем партнёра и завершить выступления.

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Забияко ищет себя в искусстве

После ухода из спорта Забияко погрузилась в творческую среду. Фигуристка вместе с мужем-режиссёром Данилом Гринькиным подготовила к премьере фильм «Несломленные» — спортивную драму о парах из группы Мозер. Также Наталья презентовала свою книгу «Взгляд в душу». Фигуристка мечтает попробовать себя в роли актрисы и сценариста и совсем не жалеет о завершении спортивной карьеры.

«Иногда стоит принять ситуацию, какой бы ужасной она ни казалась на первый взгляд. Всё к лучшему, теперь я хочу открывать для себя новые сферы», — рассказывала Наталья.