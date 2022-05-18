Кацалапов показал новые снимки из совместной фотосессии с Синициной

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду российский фигурист Никита Кацалапов показал снимки с совместной фотосессии со своей партнёршей Викторией Синициной.

«Первые фотки с нашей фотосессии до отпуска. Делюсь», — написал Кацалапов на своей странице во «ВКонтакте».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».

Синицина и Кацалапов вместе выступают в течение восьми лет. Они олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду, чемпионы мира 2021 года, двукратные чемпионы Европы. Фигуристы хотят продолжить карьеру, если отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях не затянется.