Кацалапов показал новые снимки из совместной фотосессии с Синициной
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Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду российский фигурист Никита Кацалапов показал снимки с совместной фотосессии со своей партнёршей Викторией Синициной.
«Первые фотки с нашей фотосессии до отпуска. Делюсь», — написал Кацалапов на своей странице во «ВКонтакте».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».
Синицина и Кацалапов вместе выступают в течение восьми лет. Они олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду, чемпионы мира 2021 года, двукратные чемпионы Европы. Фигуристы хотят продолжить карьеру, если отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях не затянется.
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