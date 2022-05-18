Константинова намекнула на продолжение карьеры. Медведева отреагировала

Бронзовый призёр Универсиады-2019 российская фигуристка Станислава Константинова намекнула, что ещё не завершила карьеру.

«Иногда мне кажется, что я не выступала на публике целую вечность. Надеюсь, я вылечу всё, что у меня болит, отдохну и ещё покатаюсь. Я соскучилась», — написала Константинова в соцсетях.

Фото: Личный архив Станиславы Константиновой

«Конечно, покатаешься», — отреагировала в комментариях двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Фото: Личный архив Станиславы Константиновой

21-летняя Константинова долгое время тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Валентины Чеботарёвой, затем работала с Александром Волковым в академии «Ангелы Плющенко». Сейчас тренером Станиславы является Виктория Буцаева. В сезоне-2021/2022 Константинова в официальных соревнованиях не выступала.