Константинова намекнула на продолжение карьеры. Медведева отреагировала

Бронзовый призёр Универсиады-2019 российская фигуристка Станислава Константинова намекнула, что ещё не завершила карьеру.
«Иногда мне кажется, что я не выступала на публике целую вечность. Надеюсь, я вылечу всё, что у меня болит, отдохну и ещё покатаюсь. Я соскучилась», — написала Константинова в соцсетях.
Фото: Личный архив Станиславы Константиновой
«Конечно, покатаешься», — отреагировала в комментариях двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.
Фото: Личный архив Станиславы Константиновой
21-летняя Константинова долгое время тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Валентины Чеботарёвой, затем работала с Александром Волковым в академии «Ангелы Плющенко». Сейчас тренером Станиславы является Виктория Буцаева. В сезоне-2021/2022 Константинова в официальных соревнованиях не выступала.
- 18 мая 2022
-
23:43
-
23:21
-
22:58
-
21:55
-
21:34
-
19:30
-
18:30
-
18:12
-
17:59
-
17:47
-
17:40
-
17:34
-
17:26
-
17:20
-
16:49
-
16:47
-
16:42
-
16:41
-
16:24
-
15:53
-
15:27
-
15:00
-
14:09
-
14:06
-
13:21
-
13:14
-
11:43
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:16
-
10:23
-
08:38
- 17 мая 2022
-
22:43
-
22:13