Даниил Глейхенгауз выложил фото с Алиной Загитовой

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опубликовал новую запись в своих соцсетях. Он выложил фотографию с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой. Глейхенгауз поздравил Загитову с днём рождения. Вчера, 18 мая, Алине исполнилось 20 лет.

«С днём рождения», — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива даниила глейхенгауза

Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами: