Загитова, Щербакова и Усачёва зажигательно станцевали на фоне ночного Дубая. Видео
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова выложила свежее видео в своих соцсетях. В видео, снятом на фоне ночного Дубая (ОАЭ), показан зажигательный танец в исполнении Щербаковой, чемпионки Олимпийских игр 2018 года Алины Загитовой и серебряного призёра Гран-при США 2021 года Дарьи Усачёвой.
Вчера, 18 мая, Алине Загитовой исполнилось 20 лет. Загитова — единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Алина была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.
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