«Впервые слышу о такой сборной!» Жулин — о решении Савченко тренировать Нидерланды

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, тренер Александр Жулин прокомментировал новость о том, что немецкая фигуристка Алёна Савченко, в 2018 году в паре с Бруно Массо ставшая победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира, заняла пост главного тренера сборной Нидерландов.

«Впервые слышу о такой сборной! Думаю, ей положили хорошую зарплату. Почему нет? Бьорндален прекрасно тренирует сборную Китая — норвежца там озолачивают. Думаю, в наше нелёгкое время есть шикарный выбор. Может, скоро мы услышим о голландских фигуристах.

Мы не знаем, какой тренер из Савченко. Могу сказать по своему опыту, что тренер и фигурист — абсолютно две разные профессии. Поэтому надо будет смотреть, как у неё будет получаться. Не факт, что она станет великим тренером. Это не так просто», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами: