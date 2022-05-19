«Впервые слышу о такой сборной!» Жулин — о решении Савченко тренировать Нидерланды

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, тренер Александр Жулин прокомментировал новость о том, что немецкая фигуристка Алёна Савченко, в 2018 году в паре с Бруно Массо ставшая победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира, заняла пост главного тренера сборной Нидерландов.
«Впервые слышу о такой сборной! Думаю, ей положили хорошую зарплату. Почему нет? Бьорндален прекрасно тренирует сборную Китая — норвежца там озолачивают. Думаю, в наше нелёгкое время есть шикарный выбор. Может, скоро мы услышим о голландских фигуристах.
Мы не знаем, какой тренер из Савченко. Могу сказать по своему опыту, что тренер и фигурист — абсолютно две разные профессии. Поэтому надо будет смотреть, как у неё будет получаться. Не факт, что она станет великим тренером. Это не так просто», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами:
- 19 мая 2022
-
12:12
-
12:08
-
11:31
-
11:26
-
11:24
-
11:01
-
10:56
-
10:36
-
09:58
-
09:05
-
08:29
-
08:22
-
07:57
-
07:52
-
07:46
- 18 мая 2022
-
23:43
-
23:21
-
22:58
-
21:55
-
21:34
-
19:30
-
18:30
-
18:12
-
17:59
-
17:47
-
17:40
-
17:34
-
17:26
-
17:20
-
16:49
-
16:47
-
16:42
-
16:41
-
16:24
-
15:53